Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak Valisi Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        Uşak Valisi Naci Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Valisi Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak Valisi Naci Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında iftarda bir araya geldi.

        Uşak Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        İftarın ardından konuşan Aktaş, vatan uğruna hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

        Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde devleti ilelebet yaşatmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Aktaş, "Özellikle Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir geleceği inşa etmek, en temel sorumluluğumuzdur." dedi.


        Aktaş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:


        "Sizler, bu milletin en ağır yükünü omuzlarında taşıyan, sabrın ve metanetin en anlamlı örneğini sergileyen yüce gönüllü insanlarsınız. Büyük emeklerle yetiştirdiğiniz, gözünüz gibi sakındığınız evlatlarınızı bu vatan uğruna toprağa verdiniz. Elbette o acının tarifi yoktur ancak bilin ki sizin evladınız 86 milyonun da evladıdır. Başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımla her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim."


        Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Uşak'ta depodan 9 çuval çörekotu çalan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta depodan 9 çuval çörekotu çalan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Uşak'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Tekstil fabrikasındaki iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
        Tekstil fabrikasındaki iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
        Uşak'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutukl...
        Uşak'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutukl...
        Uşak'ta fabrikada makineye sıkışan işçi öldü
        Uşak'ta fabrikada makineye sıkışan işçi öldü
        Uşak'ta narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine darbe: 14 tutuklama
        Uşak'ta narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine darbe: 14 tutuklama