Uşak Valisi Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Uşak Valisi Naci Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında iftarda bir araya geldi.



Uşak Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



İftarın ardından konuşan Aktaş, vatan uğruna hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.



Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde devleti ilelebet yaşatmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Aktaş, "Özellikle Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir geleceği inşa etmek, en temel sorumluluğumuzdur." dedi.





Aktaş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:





"Sizler, bu milletin en ağır yükünü omuzlarında taşıyan, sabrın ve metanetin en anlamlı örneğini sergileyen yüce gönüllü insanlarsınız. Büyük emeklerle yetiştirdiğiniz, gözünüz gibi sakındığınız evlatlarınızı bu vatan uğruna toprağa verdiniz. Elbette o acının tarifi yoktur ancak bilin ki sizin evladınız 86 milyonun da evladıdır. Başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımla her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim."





Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

