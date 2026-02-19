Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Karahallı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 361 gram sentetik uyuşturucu, 300 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 392 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 liraya el konuldu.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Uşak'ta fabrikada makineye sıkışan işçi öldü
        Uşak'ta fabrikada makineye sıkışan işçi öldü
        Uşak'ta narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine darbe: 14 tutuklama
        Uşak'ta narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine darbe: 14 tutuklama
        Gediz Nehri'nin Uşak'tan geçen bölümlerinde taşkın meydana geldi
        Gediz Nehri'nin Uşak'tan geçen bölümlerinde taşkın meydana geldi
        Özkan Yalım sözünü tuttu: Yılların su baskını sorunu tarih oldu
        Özkan Yalım sözünü tuttu: Yılların su baskını sorunu tarih oldu
        Midelerinden 1 kilo 70 gram metamfetamin çıktı
        Midelerinden 1 kilo 70 gram metamfetamin çıktı
        Uşak'ta düzensiz göçle mücadelede 351 göçmen ve 114 araç denetlendi
        Uşak'ta düzensiz göçle mücadelede 351 göçmen ve 114 araç denetlendi