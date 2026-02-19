Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Gediz Nehri'nin Uşak'tan geçen bölümlerinde taşkın meydana geldi

        Uşak'ta Gediz Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Giriş: 19.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:53
        Gediz Nehri'nin Uşak'tan geçen bölümlerinde taşkın meydana geldi
        Uşak'ta Gediz Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Son dönemde etkili olan yağışlar Gediz Nehri'nde debiyi yükseltti, bu nedenle akarsuyun Uşak'tan geçen bölümü yer yer taştı.


        Özellikle merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında tarım arazileri su altında kaldı.

        Yenişehir köyü muhtarı Esat Tahir Coşkunoğlu, AA muhabirine, bölgenin son 1 aydır çok iyi yağış aldığını belirtti.

        Sağanak sonrası Gediz Nehri'nin yükseldiğini anlatan Coşkunoğlu, "Nehirdeki su tarım arazilerine doğru yükseldi. Gediz Nehri'ni en son bu şekilde 1983-1984 yılları arasında görmüştüm. Benim 12 dekar arpa ekili arazim su altında kaldı. Nehre yakın olan tarım arazileri su taşkınından etkilendi. Fakat su hayat demek, bolluk, bereket demek." diye konuştu.

