Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi. Aramada, 3 bin 890 yeşil reçeteye tabi hap, 300 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

