        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Uşak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Sadece seçimden seçime değil, seçimin olmadığı zamanlarda da sizleri dinlemeye ahdetmiş, bunu dava etmiş bir hareketiz. Bizim muhatabımız milletimizdir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarak siyaset yapmayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:30
        Yayman, Ulubey ilçesinde bir restoranda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Yayman, yaptığı konuşmada AK Parti olarak sadece seçimden seçime sahada olmadıklarını, her zaman milletle iç içe olduklarını söyledi.

        AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını ifade eden Yayman, "AK Parti milletin kurduğu tabelasını Cumhurbaşkanımızın astığı büyük bir dava hareketidir. Milletimizin umududur ve milletin adresidir. Cumhur İttifakı ile beraber. Cumhurbaşkanımız çok güzel ifade ediyor. 'Siyasetin merkezi Cumhur İttifakıdır' diyor. Biz böyle bir siyasi hareketiz." dedi.

        AK Parti döneminde Uşak'a birçok hizmet yapıldığını aktaran Yayman, bundan sonra da yapılmaya devam edileceğini söyledi.

        İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattıyla birlikte Uşak'ın da kaderinin değişeceğini anlatan Yayman, "Burası hem sanayisiyle, hem turizmiyle, hem tabiat güzellikleriyle, hem ticaret merkezi olmasıyla Türkiye'nin kabına sığmayan şehirlerinden bir tanesi. Türkiye yüzyılında en önemli şehirlerden bir tanesi inşallah Uşak olacak." diye konuştu.

        Kentte 4 organize sanayi bölgesinin bulunduğuna dikkati çeken Yayman, şöyle devam etti:

        "Burası aslında bu şehirdeki girişimci sınıfın ne kadar güçlü olduğunu, sanayi altyapısının ne kadar güçlü olduğunu ve imkanlar geliştirilirse bu şehrin ne kadar daha ileri gideceğinin ispatı bir anlamda. Onun dışında ben Uşak'ın turizm pastasından çok daha büyük bir pay alması gerektiğini düşünenlerdenim."

        Şehrin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol kentlere kolay ulaşılabilir mesafede olduğunu aktaran Yayman, bunun da turizm açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Her zaman milletin yanında olduklarını, muhalefete bakarak siyaset yapmadıklarını söyleyen Yayman, sözlerini şöyle sonlandırdı:

        "Büyük eserleri büyük liderler yapar. Onun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır, yapılamayan işleri AK Parti yaptı. Milletimize bir öz güven getirdi. Milletimize 'evet biz de dünyanın önemli ülkelerinden birisi olabiliriz' duygusunu getirdi. İnşallah bu bilinçle, bu şuurla, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, devlet ebed müddet anlayışıyla inşallah biz de sizlerin yanında yer almaya, milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Sadece seçimden seçime değil, seçimin olmadığı zamanlarda da sizleri dinlemeye ahdetmiş, bunu dava etmiş bir hareketiz. Bizim muhatabımız milletimizdir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarak siyaset yapmayız."

        Yayman'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

        Yayman'a, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

