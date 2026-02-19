Uşak'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Uşak'ta bir depodan çörek otu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Merkeze bağlı Yoncalı köyünde yaşayan S.A. (51) deposundaki yaklaşık 300 kilogram çörek otunun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri şüphelinin Z.G. (52) olduğunu tespit etti. Z.G. kent merkezindeki evinde gözaltına alındı. Evde bulunan çörek otları sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

