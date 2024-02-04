Uşakspor - Belediye Derincespor: 1-7

Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarının son 5 dakikasında 4 gol birden bulan konuk ekibin gollerini 12'nci dakikada Taha, 37'nci dakikada kendi kalesine Halil, 40'ıncı dakikada Okan, 42'nci dakikada Ömer Faruk, 43'üncü dakikada Berat Ali, 45'inci dakikada Erdi Can ve 85'inci dakikada Ege attı. Kadrosu dağıldığı için gençlerle mücadele eden Uşakspor'un tek golü 48'inci dakikada Mahmut'tan geldi. Grupta 22 maçta 19'uncu yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar 5 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.