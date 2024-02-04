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        Uşakspor - Belediye Derincespor: 1-7

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:18
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        Uşakspor - Belediye Derincespor: 1-7
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        STAT: 1 Eylül

        HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Emrah Uluçay, İbrahim Ethem Potuk

        UŞAKSPOR: Bülent - Emirhan (Dk. 46 Mahmut), Tahir Kaan, Eren, Süleyman Emre (Dk. 46 Berkay), Halil, Enes (Dk. 81 Emre Can), Murat, Mustafa Kemal, Eray, Alperen (Dk. 46 Oğulcan)

        BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray - Canberk Ömer, Alpay (Dk. 46 Furkan Şeker), Volkan, Hüseyin, Ömer Faruk (Dk. 46 Ünal Emre), Alperen, Okan (Dk. 61 Alaattin), Erdi Can, Taha (Dk. 57 Eren), Berat Ali (Dk. 46 Ege)

        GOLLER: Dk. 48 Mahmut (Uşakspor) - Dk. 12 Taha, Dk. 37 Halil (Kendi kalesine), Dk. 40 Okan, Dk. 42 Ömer Faruk, Dk. 43 Berat Ali, Dk. 45 Erdi Can, Dk. 85 Ege (Belediye Derincespor)

        SARI KART: Furkan Şeker (Belediye Derincespor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aylardır son sıraya demir atarak her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Uşakspor evinde alt sıralardaki rakiplerinden Belediye Derincespor'a 7-1 yenildi.

        Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarının son 5 dakikasında 4 gol birden bulan konuk ekibin gollerini 12'nci dakikada Taha, 37'nci dakikada kendi kalesine Halil, 40'ıncı dakikada Okan, 42'nci dakikada Ömer Faruk, 43'üncü dakikada Berat Ali, 45'inci dakikada Erdi Can ve 85'inci dakikada Ege attı. Kadrosu dağıldığı için gençlerle mücadele eden Uşakspor'un tek golü 48'inci dakikada Mahmut'tan geldi. Grupta 22 maçta 19'uncu yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar 5 puanda kaldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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