Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!
Alman devi Bayern Münih'e transfer olduktan sonra ilk maçına çıkan Sacha Boey, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sacha Boey'in açıklamaları...
Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, Telefoot'a özel bir röportaj verdi. İşte Sacha Boey'un sözleri...
"TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNADIKTAN SONRA..."
"Galatasaray gibi bir kulübe geldiğinizde üstünüzde bir baskı olur. Hemen oynamalı ve neler yapabileceğinizi göstermelisiniz. Türkiye'de futbol oynadıktan sonra her yerde oynayabileceğinizi düşünüyorum. Bu deneyim, bana çok yardımcı olacak."
"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"
"Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler."
"AGRESİF BİR OYUNCUYUM"
"Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm"
"RÜYA GİBİ"
"Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"
Boey, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'ya Bayern'e transfer olmuştu.