Uşakspor'un konuğu Belediye Derincespor

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın sahasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar görev alacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada yarınki rakibi Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 17 müsabakanın 16'sını kaybetti, sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

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