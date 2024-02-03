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        Uşakspor'un konuğu Belediye Derincespor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:08
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        Uşakspor'un konuğu Belediye Derincespor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın sahasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar görev alacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada yarınki rakibi Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 17 müsabakanın 16'sını kaybetti, sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.  

         

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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