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        Uşak'ta bir otomobilde 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

        Uşak'ta 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hapın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:13
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        Uşak'ta bir otomobilde 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
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        Uşak'ta 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hapın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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