Uşak'ta çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

Uşak'ta çalıştığı inşaattan zemine düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karakuyu Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Kamil Özmen (61) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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