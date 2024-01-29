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        Uşak'ta çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

        Uşak'ta çalıştığı inşaattan zemine düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:02
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        Uşak'ta çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü
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        Uşak'ta çalıştığı inşaattan zemine düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Karakuyu Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Kamil Özmen (61) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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