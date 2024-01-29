Çekya ve Polonya'dan charter seferleriyle ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes'imiz, kendi rekorunu kırmış oldu" ifadelerini kullandı.

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Büyükkılıç, İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir tarafından hem hava yolu hem de kara yoluyla gelen yerli turistlerin de tercih ettiği Erciyes'in, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ve 15 otelle hizmet verdiğini kaydetti.