Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Çevre Yolu'nda ilerleyen H.E. (19) yönetimindeki 64 ACB 229 plakalı otomobil, Ovademirler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.A. (19) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.