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        Haberler Spor Futbol Amerika'da Messi çılgınlığı: 1 milyar dolara ulaştı! - Futbol Haberleri

        Amerika'da Messi çılgınlığı: 1 milyar dolara ulaştı!

        Sezon başında PSG'den MLS Ligi ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi gündemi sarsmaya devam ediyor. Inter Miami kulübü, Arjantinli süperstar sayesinde büyük bir değer kazanmış durumda. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 22:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:33
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        Barcelona'da yaşanan mali kriz nedeniyle çocukluk kulübüne gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi, 2021 yazında Paris Saint-Germain'e imza atmıştı.

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        Paris'te de iki yıl kalan Arjantinli süperstar, 2023 yazında sürpriz bir şekilde MLS kulübü Inter Miami'ye transfer oldu.

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        Arjantinli yıldızın Amerika'ya gitmesi, hem MLS'i hem de Inter Miami'yi şaha kaldırdı.

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        KULÜBÜN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Sportico'da yer alan habere göre, Amerikan temsilcisi, süperstar geldiğinden bu yana dünyada daha fazla popüler oldu ve kulübün değeri 1 milyar dolara ulaştı.

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        Hiçbir kulübün bir anda %74'lük bir değer artışı yaşamadığı vurgulanan haberde, takımın ortak sahiplerinden David Beckham'ın Arjantinli yıldızdan en üst seviyede faydalandığı aktarıldı.

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        "OYNASA DA OYNAMASA DA"

        Ayrıca Eylül ayında yine Sportico'ya konuşan Inter'in baş sorumlusu Xavier Asensi yaptığı açıklamada "Messi'nin gelişinden bu yana bilet satışları hızla arttı. Temmuz ayındaki ilk sahaya çıkışından günümüze, Messi oynasa da oynamasa da Inter taraftarları 21.000 kişilik DRV PNK Stadyumu'nu doldurdu." ifadelerini kullandı.

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        ABD'de 1 milyar değere ulaşan ilk kulüp Inter Miami değil. MLS'te Los Angeles FC 1,15 milyar dolar, Atlanta United 1,05 milyon dolar, Los Angeles Galaxy ise yine Inter Miami gibi 1 milyon dolar değerinde.

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