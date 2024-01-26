Amerika'da Messi çılgınlığı: 1 milyar dolara ulaştı!

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KULÜBÜN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI Sportico'da yer alan habere göre, Amerikan temsilcisi, süperstar geldiğinden bu yana dünyada daha fazla popüler oldu ve kulübün değeri 1 milyar dolara ulaştı.

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Hiçbir kulübün bir anda %74'lük bir değer artışı yaşamadığı vurgulanan haberde, takımın ortak sahiplerinden David Beckham'ın Arjantinli yıldızdan en üst seviyede faydalandığı aktarıldı.