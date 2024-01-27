Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde, Joshua King ile yollar ayrılabilir
ahmetselimkul@haberturk.com
Giriş: 27.01.2024 - 00:04 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma yeni isimler katılırken ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı.
Sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Joshua King ile yollar ayrılabilir.
Fenerbahçe hücum hattına takviye yapması halinde teklifler değerlendirilecek.