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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde, Joshua King ile yollar ayrılabilir

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 27.01.2024 - 00:04 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:26
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        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma yeni isimler katılırken ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı.

        Sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Joshua King ile yollar ayrılabilir.

        Fenerbahçe hücum hattına takviye yapması halinde teklifler değerlendirilecek.

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