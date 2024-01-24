Uşak'ta jandarmadan cayrokopter destekli trafik denetimi

Uşak'ta, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Uşak kara yolu, Karahallı ve Sivaslı ilçesi kara yolundaki denetim noktalarında araçları kontrol etti.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan cayrokopter de denetimlere havadan destek verdi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.