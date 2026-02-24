Uşak'ta taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı ele geçirildi

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:22
        Uşak'ta düzenlenen operasyonda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıkadem Mahallesi'ndeki bir depo ile kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenledi.

        Her iki adresteki aramalarda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı bulundu.

        Zeytinyağına el konuldu, sahibi E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

