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        Haberler Dünya ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri

        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri

        ABD'de 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi. Oklahoma eyaleti, Texas'a destek amacıyla sınıra Ulusal Muhafızları gönderdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.01.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:18
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        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
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        ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmandı.

        ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.

        25 eyalet de Yüksek Mahkeme'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

        Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

        Sadece Aralık ayında 225 binden fazla yasadışı göçmen sınırı geçtiği belirtilirken, 25 Cumhuriyetçi Vali, "Amerikan vatandaşlarını tarihi seviyelerdeki yasadışı göçmenlerden, ölümcül uyuşturuculardan ve ülkemize giren teröristlerden korumak için bu adımı atıyoruz" açıklamasını yaptı.

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        Sınırdaki hareketli nokta, Meksika'dan yasadışı yollarla geçen göçmenler için en işlek noktalardan biri haline gelen Rio Grande Nehri'nin küçük bir bölümü olarak öne çıkıyor.

        Dün Fox News'e konuşan Vali Abbott şunları söyledi: "Biden yönetimi sınırı güvence altına alma ve yasaları uygulama sorumluluğundan gerçekten ama gerçekten kaçtığı için, Teksas çok basit bir şekilde sınırı güvence altına alıyor."

        Demokratlar ise Başkan'ı Teksas'a karşı daha sert bir tutum almaya çağırıyor.

        Kongre üyesi Joaquin Castro X'te kaleme aldığı yazıda "Vali Greg Abbott, Teksas Ulusal Muhafızlarını sınırı engellemek ve kaos yaratmak için kullanıyor" diyerek muhafızlar üzerinde federal kontrol çağrısında bulundu.

        Oklahoma'dan Texas'a destek

        ABD'de Oklahoma eyaleti Valisi Kevin Stitt, Texas eyaletinin, Başkan Joe Biden hükümetiyle devam eden sınır anlaşmazlığında Texas'a destek amacıyla Oklahoma Ulusal Muhafızlarını Meksika sınırına yardıma göndereceğini duyurdu.

        Stitt Fox TV'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Cumhuriyetçi valilere çağrısı üzerine, düzensiz göçmenlerin geçişini engelleme konusunda Washington yönetimiyle ters düşen "Texas'ın yanında olduklarını" belirtti.

        Vali Stitt, sınır güvenliği için Texas'a daha önce de Oklahoma Ulusal Muhafız Birliği'nden destek gönderdiğini anımsattığı açıklamasında, gerekli yönlendirmeleri yaptığını, "birliklerin hareket için hazırlandığını" söyledi.

        Bizzat Texas sınırına giderek inceleme yaptığını aktaran Stitt, "Sınır görevlilerinin bile kafaları karışık. Bunlar iyi Amerikalılar ve patronlarına itaat etmeye çalışıyorlar ama bu politikayı da kabul etmiyorlar." diye konuştu.

        ABD 2024 başkanlık yarışından Donald Trump lehine çekildiğini açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis de X hesabındaki paylaşımında, "Anayasa gerçekten eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, ilk başta onaylanmazdı ve Texas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı." ifadelerini kullandı.

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