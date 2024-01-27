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        Haberler Gündem Son dakika haberi CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi

        Son dakika haberi CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi

        Yerel seçimler için aday çalışmalarını sürdüren CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi. Ankara ve İstanbul'daki bazı ilçelerin belediye başkan adayları açıklanırken Antalya ve Muğla dahil 8 büyükşehir adayı da netleşti. 13 ilin de merkez adayları kesinleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:28
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        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
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        CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul ve Ankara'da kritik ilçeler dahil 209 belediye başkan adayı belirlendi.

        İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

        Arnavutköy: Tekin Aras

        Ataşehir: Onursal Adıgüzel

        Bağcılar: Cem Kılıç

        Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

        Beşiktaş: Rıza Akpolat

        Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

        Büyükçekmece: Hasan Akgün

        Esenler: Hasan Dalkıran

        Kartal: Gökhan Yüksel

        Küçükçekmece: Kemal Çebi

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        Maltepe: Esin Köymen

        Sultanbeyli: Ayhan Koç

        Sultangazi: Ferhat Epözdemir

        Şişli: Resul Emrah Şahan

        İşte CHP'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları:

        Ayaş: İzzet Demircioğlu

        Bala: İsa Kaplan

        Beypazarı: Özer Kasap

        Evren: Arif Güçlü

        Gölbaşı: Yakup Odabaşı

        Haymana: Levent Koç

        Kalecik: Satılmış Karakoç

        Kızılcahamam: Coşkun Ünal

        Mamak: Veli Gündüz Şahin

        Nallıhan: Ertunç Güngör

        Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

        MUĞLA'DA AHMET ARAS, ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK ADAY OLDU

        Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Antalya için de mevcut başkan Muhittin Böcek aday oldu.

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        209 ADAYIN YER ALDIĞI TAM LİSTE

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