Son dakika haberi CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi Yerel seçimler için aday çalışmalarını sürdüren CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi. Ankara ve İstanbul'daki bazı ilçelerin belediye başkan adayları açıklanırken Antalya ve Muğla dahil 8 büyükşehir adayı da netleşti. 13 ilin de merkez adayları kesinleşti

Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:28 facebook

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