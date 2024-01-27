Son dakika haberi CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
Yerel seçimler için aday çalışmalarını sürdüren CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi. Ankara ve İstanbul'daki bazı ilçelerin belediye başkan adayları açıklanırken Antalya ve Muğla dahil 8 büyükşehir adayı da netleşti. 13 ilin de merkez adayları kesinleşti
CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul ve Ankara'da kritik ilçeler dahil 209 belediye başkan adayı belirlendi.
İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
İşte CHP'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları:
Ayaş: İzzet Demircioğlu
Bala: İsa Kaplan
Beypazarı: Özer Kasap
Evren: Arif Güçlü
Gölbaşı: Yakup Odabaşı
Haymana: Levent Koç
Kalecik: Satılmış Karakoç
Kızılcahamam: Coşkun Ünal
Mamak: Veli Gündüz Şahin
Nallıhan: Ertunç Güngör
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
MUĞLA'DA AHMET ARAS, ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK ADAY OLDU
Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Antalya için de mevcut başkan Muhittin Böcek aday oldu.TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ...
209 ADAYIN YER ALDIĞI TAM LİSTE
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