Uşak'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Uşak'ta yalnız yaşayan 49 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Uşak'ta yalnız yaşayan 49 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Köme Mahallesi Birinci Irak Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Fatma Yasemin Yılmazoğlu'ndan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yılmazoğlu'nun kanepenin üzerindeki hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yılmazoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yılmazoğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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