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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Torrent & Boey gerçekleri! - Galatasaray Haberleri

        İşte Torrent & Boey gerçekleri!

        Sacha Boey, rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olurken Domenec Torrent de bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray'ın eski teknik direktörünün Fransız sağ bek için "Futbolcu değil, gönderilsin" şeklinde bir raporunun bulunduğu iddia edilirken Torrent'in ne Burak Elmas'a ne de Dursun Özbek'e böyle bir rapor bıraktığı öğrenildi!

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 29.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:05
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        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
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        Sacha Boey'un 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olması büyük yankı getirirken rekor transfer sonrası Domenec Torrent de yeniden gündeme geldi.

        Galatasaray'da 2021-22 sezonunda görev yapan İspanyol çalıştırıcının ayrılmadan önce "Sacha Boey futbolcu değil" şeklinde ifadelerde bulunarak gönderilmesine ilişkin bir rapor bıraktığı iddiaları ortaya atılırken Torrent'in böyle bir raporunun bulunmadığı öğrenildi.

        HERHANGİ BİR RAPOR BIRAKMADI

        Şu anda Malaga'da tatilde bulunan İspanyol çalıştırıcının yakınlarına ulaşan Çağatay Çelik'in haberine göre Domenec Torrent ne Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'a ne de mevcut başkan Dursun Özbek'e bir rapor bıraktı.

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        Galatasaray'daki kadro yapılanmasına dair iki yönetime de yazılı ya da sözlü herhangi bir tavsiye kararında bulunmadığının altını çizen İspanyol çalıştırıcının, kulüpten ayrılık sürecinde de olduğu gibi Türkiye'de hakkında ortaya atılan iddiaları kafasına takmadığı belirtildi.

        "GÖREVE DEVAM ETSEYDİK SAĞ BEK SACHA BOEY'İNDİ"

        Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcılarından olan Jordi Gris Villa da konuya dair bir açıklama yaptı ve göreve devam etmeleri durumunda Sacha Boey'un 2022-23 sezonu kadro planlamasında sağ bek bölgesinde ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

        SACHA BOEY NE DEMİŞTİ?

        Ülkesi Fransa'da Galatasaray günlerine dair yazın bir değerlendirmede bulunan Boey, Domenec Torrent'le ilgili konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Ligi 13. bitirdik. Bu, Galatasaray için kabul edilemez bir durum. Domenec Torrent'le de işler yolunda gitmedi. Bizden Pep Guardiola'nın Manchester City'si gibi oynamamızı istiyordu ama kadro buna uygun değildi. Mahrez ya da Bernardo Silva yoktu takımda"

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