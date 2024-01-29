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        Uşak'ta tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:35
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        Uşak'ta tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çivril-Sivaslı kara yolu Uzunoluk mevkisinde bir kadının tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Bölgeye gelen ekipler, tabancayla vurulan kadının Ç.A. (33) olduğunu belirledi.

        Sağlık ekiplerince Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.A, buradaki tedavisinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden kaçan zanlının Y.A. olduğu ve Kayaağıl köyü yakınlarında bağ evinde saklandığı tespit edildi.

        Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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