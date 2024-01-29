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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:46
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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ın Karahallı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Buğdaylı Mahallesi'nde S.E.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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