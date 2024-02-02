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        Sibergöz-21 operasyonu kapsamında Uşak'ta yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Uşak, Samsun ve Adana merkezli 25 ilde düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:07
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        Sibergöz-21 operasyonu kapsamında Uşak'ta yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Uşak, Samsun ve Adana merkezli 25 ilde düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan Sibergöz-21 operasyonunun Uşak ayağında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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