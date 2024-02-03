Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi boğuldu
Uşak'ta soğuk havaya rağmen yüzmek için gölete giren kişi boğuldu.
Uşak'ta soğuk havaya rağmen yüzmek için gölete giren kişi boğuldu.
İddiaya göre, merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki gölet kıyısında arkadaşlarıyla içki içen A.Ö. (59), soğuk suda yüzebileceğini söyleyerek kıyafetlerini çıkarıp suya girdi.
A.Ö'nün sudan çıkmaması üzerine, yanındaki arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada A.Ö'nün cesedine ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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