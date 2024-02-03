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        Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi boğuldu

        Uşak'ta soğuk havaya rağmen yüzmek için gölete giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:26
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        Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi boğuldu
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        Uşak'ta soğuk havaya rağmen yüzmek için gölete giren kişi boğuldu.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki gölet kıyısında arkadaşlarıyla içki içen A.Ö. (59), soğuk suda yüzebileceğini söyleyerek kıyafetlerini çıkarıp suya girdi.

        A.Ö'nün sudan çıkmaması üzerine, yanındaki arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada A.Ö'nün cesedine ulaşıldı.

        Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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