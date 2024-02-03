Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi boğuldu

Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta soğuk havaya rağmen yüzmek için gölete giren kişi boğuldu.

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