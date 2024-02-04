Ertuğrul Doğan'dan sert hakem tepkisi: "Soytarılık"

"Akli melekeleri yerinde olan herhangi bir insanın anlayacağı bir şey var. Burada bir kasıt var, operasyon var. Buraya verebileceğin bu kadar hakem varken, kural hatasından tutun her işe girmiş bir hakemi VAR'a vermenin mantığını biri bana anlatabilir mi? Bunun tersi de olabilirdi, Beşiktaş'a da yapabilirdi. Niye bunu yapıyorsun kardeşim ya? Kafanda başka bir şey var senin. İnancın güvencin olmadığı bir yerde sistemin yürüme şansı yok. Büyükekşi'nin neden müdahale etmediğini anlamıyorum."