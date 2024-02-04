Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy yorumu: "Elimizde tutamayız"

Tayyip Talha Sanuç'un eski performansına döndükten sonra yeniden formayı alacağını söyleyen Uçar, Vincent Aboubakar ile ilgili olarak ise "Aboubakar'la ilgili süreç diğerleriyle olduğu gibi işleyecek. FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içinde. Kadro dışı dişe bir şey yok. Performanstan memnun olmasanız bile takımla idmanına müsaade ediyorsunuz. Ghezzal 11'in değişmezi oldu. Aboubakar'dan da aynısını bekliyoruz. Bütün karar Fernando Santos'undur." ifadelerini kullandı.