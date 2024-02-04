Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.



Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 4, 2024

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Bakan Şimşek aynı mesajı İngilizce olarak da paylaştı.