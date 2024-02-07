Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşaklı girişimci, devlet desteğiyle küçükbaş besihanesi kurdu

        MEHMET ÇALIK - Doğuştan omurilik eğriliğine bağlı olarak yürüme güçlüğü çeken Uşaklı girişimci, İŞKUR desteğiyle besihane kurarak France ırkı kuzu yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşaklı girişimci, devlet desteğiyle küçükbaş besihanesi kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET ÇALIK - Doğuştan omurilik eğriliğine bağlı olarak yürüme güçlüğü çeken Uşaklı girişimci, İŞKUR desteğiyle besihane kurarak France ırkı kuzu yetiştiriyor.

        Aslen Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesinden olan 33 yaşındaki Halil Bozkurt, Kütahya'da bilgisayar tamirciliği yaptığı dönemde İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği programına başvurdu.

        Bozkurt, 2021'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 45 bin lira hibe almasının ardından memleketi Kızılcasöğüt'e dönmeye karar verdi.

        Evinin bahçesine küçükbaş hayvan besihanesi kuran Bozkurt, et verimliliği yüksek France ırkı kuzu yetiştirmeye başladı.

        Anaç koyun sayısını 50'ye çıkaran Bozkurt, 2 yılda 150 kuzu yetiştirerek sattı.

        Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, besihanesinde kuzu sayısını her geçen yıl artırdığını söyledi.

        Hayvanları sosyal medya üzerinden kurduğu bağlantılarla sattığını anlatan Bozkurt, "Talepler genelde sosyal medya aracılığıyla geliyor. Doğumlarımız olduğunda sosyal medyadan paylaşıyoruz. Talepler gelince kaporalarımızı alıyoruz. Kuzularımız 3-4 aylık olduğunda da teslimatı yapıyoruz. Sadece kuzu satıyorum. Anaç koyun satmıyorum. 4 aylık kuzu şu an 14 bin lira civarında alıcı buluyor." dedi.

        - "Bu iş bana huzur sağlıyor, mutluluk veriyor"

        Besihanesini büyük bir çiftliğe dönüştürmek istediğini, hayvancılığın zor ancak kazançlı bir iş olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

        "Bu işten dolayı çok mutluyum. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Elimden geldiğince yapmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Yemi kendi arazilerimizde ektiğimiz için çok bir maliyeti de yok. Damızlık üretim de yaptığımız için bize kazanç, kar sağlıyor. Engelimin yaptığım işe hiçbir engeli yok. Bu iş bana huzur sağlıyor, mutluluk veriyor. Ücretsiz terapi gibi geliyor bana. Kimse engelini dert etmesin. Bütün engeller aşılabilir."

        İnsanların büyük şehirlere göç ettiğini ancak orada da mutlu olamadığını kaydeden Bozkurt, "Bence artık köylere dönme vakti, hayvancılık yapma vakti. Önceki işimde 10 yıllık esnaflık geçmişim vardı. Hayvancılıkla, esnaflıktaki 10 yıllık seviyeme 2 yılda ulaştım." diye konuştu.

        İŞKUR'un desteğinin yaptığı işe başlamasında vesile olduğunu ifade eden Bozkurt, "İŞKUR'un desteği sayesinde yolculuğumuz başladı. Kesinlikle de köyüme döndüğüme pişman değilim. Burada hayvancılık yapıyoruz ve başarıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        MHP Uşak'taki belediye başkan adaylarını tanıttı
        MHP Uşak'taki belediye başkan adaylarını tanıttı
        Uşakspor - Belediye Derincespor: 1-7
        Uşakspor - Belediye Derincespor: 1-7
        Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi boğuldu
        Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi boğuldu
        Uşak'ta heyelan yaşanan bölgedeki 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
        Uşak'ta heyelan yaşanan bölgedeki 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
        Uşak'ta panelvanın minibüse ve yayaya çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta panelvanın minibüse ve yayaya çarpması sonucu 4 kişi yaralandı