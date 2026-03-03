Uşak'ta Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Uşak'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.



Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.



Uşak Vali Yardımcısı Barış Demirtaş'ın da katıldığı yürüyüş sırasında "Beynini kullan, uyuşturma", "Bağımlı olma, hayatta kal", "Madde bağımlılığına hayır", "Hayat güzel, bağımlılık gereksiz" yazılı dövizler taşındı, "Bağımlı olma, özgür ol" sloganı atıldı.



15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halk oyunları gösterisinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay Uşak Şube Başkanı Halil Yücel, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.



Bağımlılığın sadece bireyi etkilemediğini, aileyi ve toplumu tehdit ettiğini ifade eden Yücel, bağımlılıkla mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



Yücel, Yeşilay'ın çeşitli bağımlılıklara karşı önleyici çalışmalar yürüttüğünü aktararak, "Yeşilay danışmanlık merkezi bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşlarımıza ve ailelerine ücretsiz, gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek sunarak yeniden hayata tutunmalarına rehberlik etmektedir. Ancak biliyoruz ki bu mücadelede başarı yalnızca kurumların değil, devletimizin güçlü desteği, yerel yönetimlerimizin katkısı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesiyle mümkündür." dedi.



