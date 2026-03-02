Canlı
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:53
        Uşak'ta kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        M.Ö. (35) yönetimindeki 64 EG 436 plakalı kamyon, Hasköy köyü yakınlarında tali yoldan çıkan A.B. (73) idaresindeki 64 AS 524 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

