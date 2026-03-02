Uşak'ta kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı. M.Ö. (35) yönetimindeki 64 EG 436 plakalı kamyon, Hasköy köyü yakınlarında tali yoldan çıkan A.B. (73) idaresindeki 64 AS 524 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

