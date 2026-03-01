Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Kadın girişimcinin bebek ürünleriyle büyüyen hayali 11 kadına iş kapısı açtı

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Banaz ilçesinde evinin bir odasında yenidoğanlar için tekstil ürünleri üretmeye başlayan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Çağlar Aras, kurduğu atölyede 11 kadına istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Ev hanımı Aras, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında evinin bir odasında müslin kumaştan puset örtüsü, battaniye ve minder dikmeye başladı.

        Ürettiği ürünleri ilk olarak yakın çevresine satan Aras, aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından kendi markasını kurarak işini büyütmeye karar verdi.

        "Bebe Müslin" adını verdiği markasıyla sosyal medya üzerinden satış yapmaya başlayan Aras, artan talep üzerine ailesine ait küçük bir dükkanda yanına bir kişi alarak üretime devam etti.

        Siparişlerin artmasıyla işini büyüten Aras, ürün yelpazesini genişleterek yenidoğanlar için gerekli ürünleri set haline getirdi.

        Ürünlerini çeşitli satış platformları üzerinden Türkiye'nin birçok iline gönderen Aras, geçen yıl üç katlı bir binada atölye açtı. Satışlardan elde ettiği kazançla atölyesinde ihtiyaç duyduğu ekipmanları temin eden Aras, burada 11 kadına istihdam sağlıyor.

        Müşterilerinin taleplerine göre özel tasarımlar da hazırlayan Aras, anne yanı yatağı, emzirme simidi, kundak, nevresim takımları, yorgan ve battaniye olmak üzere 14 çeşit ürün üretiyor.

        - Dikiş makinesiyle başlayan yolculuk bebek gibi büyüdü

        Aras, AA muhabirine, evinin bir odasında başlayan yolculuğunun bugün bir atölyeye dönüştüğünü, internet üzerinden yurt dışından da siparişler aldıklarını ifade etti.

        Ürettikçe, ürünleri beğenildikçe çok mutlu olduğunu ve daha fazla çalışmak istediğini ifade eden Aras, bugünlere zorluklarla geldiklerini ve tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediğini anlattı.

        Çağlar Aras, bundan sonra da aynı kararlılıkla üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aslına bakarsanız bir uğraştı bizimkisi. Yavaş yavaş bir şeylerle uğraşmak, zaman geçirmek, ufak ufak paralar kazanmak... Sonrasında işler değişmeye başladı. Yaptığımız ürünler gerçekten beğenildi. Beğenildikten sonra kazanmaya başladık. Kazandıkça farklı ürünler yapmaya, ürünlerde değişikliğe gitmeye başladık. Sonrasında işler bu şekilde değişti. İlk başladığımda bu duruma gelebilmek yoktu kafamda. Evimin bir odasında bir makas ve dikiş makinesiyle başladığımız bir işte, şu anda 11 kişinin çalıştığı bir işletme olduk. Hayallerim bununla, Türkiye ile sınırlı değil. Hayalim, dünya çapında bir marka oluşturmak ve ismimizi herkese duyurabilmek."

        Çalışanlarına çok güvendiğini ifade eden Aras, "Buraya geldiğimizde hepimizin sorunları var. Biz o sorunları bırakıp sadece çalışıyoruz. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Hep birlikte kazanıyoruz. Onlar benim çalışkan papatyalarım. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Birlikte çalışıyoruz, birlikte güçleniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

