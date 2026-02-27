Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak Valiliğine atanan Serdar Kartal, görevine başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Uşak'a atanan Vali Serdar Kartal, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:46
        Uşak Valiliğine atanan Serdar Kartal, görevine başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Uşak'a atanan Vali Serdar Kartal, görevine başladı.


        Uşak Valiliği önünde düzenlenen karşılama programının ardından gazetecilere açıklama yapan Kartal, kendisine bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Uşak'ta görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kartal, kentin kültürel zenginliği, ekonomik potansiyeli ve tarihi önemiyle Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Şehrin, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla bölgesinde bir cazibe merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini kaydeden Kartal, "Göreve başlarken, böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna ve yükselen bir kalkınma dinamizmine sahip Uşak ilinde hizmet edecek olmanın ağır fakat onurlu sorumluluğunu yüreğimde hissettiğimi belirtmek istiyorum. Bu birikimi koruyarak ve daha da ileriye taşıyarak, sanayisiyle üreten, tarımıyla bereketlenen, gençleriyle güçlenen ve her bir hemşehrisini kucaklayan bir Uşak hedefiyle kararlılıkla yol alacağız." dedi.

        Tüm paydaşlarla ve vatandaşlarla ortak bir hedefe ilerlemek istediklerini aktaran Kartal, şöyle devam etti:

        "Uşak'ın huzurunu, refahını ve geleceğini daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin talep ve önerileri bizler için yol gösterici olacaktır. Yüce Allah'ın inayeti, dualarınız ve bu birliktelik ruhuyla Uşak'ı her alanda daha ileriye taşıyacağımıza inancımız tamdır.
        Bizler için devlette makamlar gelip geçicidir, kalıcı olan ise aziz milletimize hizmet etmektir. Bu bilinçle Uşak'ımızın her ilçesini, her köyünü, her mahallesini ve her bir vatandaşını kapsayan, adaletli, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını hakim kılmayı esas alacağız. Kapısı da gönlü de herkese açık bir idare anlayışıyla, devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve güven veren varlığını hayatın her alanında hissettirmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz."

        Kartal, kendisinden önce görev yapan tüm valilere hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

