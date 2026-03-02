Uşak'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Gazi Bulvarı'nda ilerleyen Z.B. (28) yönetimindeki 03 AJH 492 plakalı tır, Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda S.A. (43) idaresindeki 64 ACH 132 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Uşak-Ankara kara yolunda, ulaşım bir süre yan yollardan sağlandı.



















