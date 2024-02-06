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        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta elyaf üretimi yapan tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:57
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        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta elyaf üretimi yapan tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105. Cadde'deki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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