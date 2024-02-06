Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105. Cadde'deki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta elyaf üretimi yapan tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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