Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kestanenin tanesini 25 liradan satan iş yeri hakkında idari işlem

        Uşak'ta sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde kestanenin tanesini 25 liradan sattığı görülen markette İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta kestanenin tanesini 25 liradan satan iş yeri hakkında idari işlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde kestanenin tanesini 25 liradan sattığı görülen markette İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri denetim yaptı.

        Kardeşinin 10 tanesini 250 lira vererek aldığı kestaneleri iade etmek üzere markete giren A.E'nin çektiği ve paylaştığı videoyu ihbar kabul eden Uşak Ticaret İl Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu.

        Ekiplerin oluşturduğu tutanağın Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği belirtildi.

        Öte yandan markette satılan bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığının saptanması nedeniyle de market sahibine 4 bin 344 lira para cezası uygulandı.

        Konuya ilişkin Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medyada kestane satışı ile ilgili haksız fiyat artışı şikayeti üzerine anılan firmada İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve Zabıta personelince gerekli denetimler gerçekleştirilmiş olup, haksız fiyat artışına ilişkin düzenlenen tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Uygunsuz fiyat etiketleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde 4 bin 344 idari yaptırım İl Müdürlüğümüzce uygulanmıştır."

        Açıklamada vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin şikayetlerini Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) üzerinden iletmeleri konusunda da çağrıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        AK Parti Uşak Milletvekili Tuğrul'un vefat eden kayınpederi toprağa verildi
        AK Parti Uşak Milletvekili Tuğrul'un vefat eden kayınpederi toprağa verildi
        Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık olduğu belirlenen 2 ağaç fosili bulundu
        Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık olduğu belirlenen 2 ağaç fosili bulundu
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Uşaklı girişimci, devlet desteğiyle küçükbaş besihanesi kurdu
        Uşaklı girişimci, devlet desteğiyle küçükbaş besihanesi kurdu
        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        MHP Uşak'taki belediye başkan adaylarını tanıttı
        MHP Uşak'taki belediye başkan adaylarını tanıttı