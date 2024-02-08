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        AK Parti Uşak Milletvekili Tuğrul'un vefat eden kayınpederi toprağa verildi

        Uşak'ta hayatını kaybeden AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul'un kayınpederi Ali Osman Özcan'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:41
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        AK Parti Uşak Milletvekili Tuğrul'un vefat eden kayınpederi toprağa verildi
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        Uşak'ta hayatını kaybeden AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul'un kayınpederi Ali Osman Özcan'ın cenazesi defnedildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Özcan, sabaha karşı evinde vefat etti.

        Özcan'ın cenazesi işlemlerin ardından merkeze bağlı Bozkuş köyüne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Tuğrul ve yakınlarının yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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