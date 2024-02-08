AK Parti Uşak Milletvekili Tuğrul'un vefat eden kayınpederi toprağa verildi

Törene, Tuğrul ve yakınlarının yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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