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        Uşak Belediyesi 9. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

        Uşak Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel Cirit Turnuvası'nda şampiyonluğu Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:52
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        Uşak Belediyesi 9. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı
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        Uşak Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel Cirit Turnuvası'nda şampiyonluğu Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı.

        Kalfa Cirit Sahası'nda yaklaşık 2 ay önce başlayan ve 34 takımın katıldığı turnuvanın final karşılaşması Akse Atlı Cirit Spor Kulübü ile Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü arasında yapıldı.

        Karşılaşma öncesi Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından turnuvaya katılan spor kulüplerine plaket verildi.

        Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak'ta spor alanında yapılan yatırımların son yıllarda arttığını ve bununla birlikte birçok spor alanında başarıların elde edildiğini söyledi.

        Ata sporu olan ciritin Uşak'ta yaşatılması ve geliştirilmesi için birçok çalışma yapıldığına dikkati çeken Ergün, karşılaşmaların oynandığı Kalfa Cirit Sahası'nın alt yapısının daha iyi hale getirilmesi ve gece aydınlatması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

        Karşılaşmaların centilmenlik çerçevesinde geçtiğini aktaran Ergün, "Bu güzel ata sporumuzun yaşatılması, geliştirilmesi ve Türkiye'de sadece Erzurum olarak bilinen bu cirit sporunun Uşak'ta da ilerlemesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, yine bu organizasyonlarda büyük emek harcayan Uşak Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Uşak'ta spor alanında birçok yatırımın hayata geçirildiğini kaydetti.

        Kent genelinde birçok yatırımın da devam ettiğini dile getiren Güneş, "Bizim için önemli olan reklamdan ziyade gençlerimizi yetiştirmek. Hem cirit konusunda, hem de amatör sporlar konusunda Uşak son yıllarda Türkiye ve Avrupa dereceleri almaya başladı. İşte bu bizim yapmış olduğumuz yatırımların ne kadar doğru olduğunu göstermekte. Biz bu yolda devam edeceğiz. Uşaklı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Uşak her şeyin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

        Uşak'ta ata sporu olan cirit alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini belediye olarak her zaman desteklediklerini anlatan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, düzenlenen turnuvalarla cirit sporunu gelecek nesillere aktarmak için çabaladıklarını ifade etti.

        Turnuvanın yapıldığı Kalfa Cirit Sahası'nın Türkiye'de örnek bir saha olduğunu söyleyen Çakın, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin en güzel cirit sahasında mücadelelerimizi gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın yapmış olduğu Türkiye'de bu örnek saha sayesinde maçlarımız daha keyifli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Burada inşallah yeni dönemde sahamızın eksiklerini giderebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de ilk defa futbolda uygulanan var sistemini bizler cirit sahamıza getirdik. Böylelikle sporcularımız, kulüplerimiz gönül rahatlığı içeresinde maçlarını tamamlarken, hakemlerimiz için de maçları yönetmeyi daha konforlu hale getirdik."

        Konuşmaların ardından başlayan ve iki takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşmayı kazanarak turnuvanın birincisi oldu.

        Turnuvada şampiyon olan takıma kupası protokol üyelerince verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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