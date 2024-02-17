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        Uşakspor evinde oynayacak

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif'e 8-0 yenilip kümede kalma umutlarını iyice tüketen 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada Derince Belediyespor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Uşakspor, 19 karşılaşmada 18 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:56
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        Uşakspor evinde oynayacak
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif'e 8-0 yenilip kümede kalma umutlarını iyice tüketen 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada Derince Belediyespor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Uşakspor, 19 karşılaşmada 18 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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