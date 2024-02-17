Uşakspor evinde oynayacak

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif'e 8-0 yenilip kümede kalma umutlarını iyice tüketen 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada Derince Belediyespor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Uşakspor, 19 karşılaşmada 18 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

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