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        Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı

        MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için 1,3 milyona yakın battaniye üreten Uşaklı battaniye üreticileri, erteledikleri ihracat hedeflerini bu yıl yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:04
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        Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
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        MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için 1,3 milyona yakın battaniye üreten Uşaklı battaniye üreticileri, erteledikleri ihracat hedeflerini bu yıl yakalamak istiyor.

        Battaniye sektöründe geleneksel üretim merkezlerinden olan Uşak'ta yaklaşık 34 tesiste iç ve dış pazarlar için yıllık yaklaşık 14 milyon battaniye üretiliyor.

        Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin battaniye ihracatı geçen yıl, 2022'ye göre yüzde 16 düşerek 66 milyon 510 bin dolardan 56 milyon dolara geriledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretim kapasitesinin önemli bölümünün depremzedelere ayıran üretici firmalar, ihracat hedefini erteledi.

        Uşak Valiliği verilerine göre, kentten deprem bölgesine geçen yıl 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildi.

        Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, AA muhabirine, Türkiye battaniye üretim kapasitesinin yüzde 85'ini karşıladıklarını söyledi.

        Dünyada da önde gelen battaniye kümelenmeleri arasında yer aldıklarını dile getiren Kandemir, yıllık ortalama 13-14 milyon üretim kapasitesine sahip olduklarını bildirdi.

        Sektördeki tesislerin geçen yılı afet bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakla geçirdiğine işaret eden Kandemir, şöyle konuştu:

        "2022'ye oranla geçen sene ihracatta yüzde 10 ila 15 arasında bir kaybımız söz konusu. Tabii bunun en büyük etkeni, maalesef ülkemizin yaşamış olduğu asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz deprem oldu. Deprem bölgesine yaklaşık olarak 1,3 milyon battaniyeyi sevk ettik. Bunun 300-350 binini Uşaklı sanayicilerimiz kendi imkanlarıyla hibe şeklinde ulaştırdılar.

        2023 yılında sıkıntılı bir dönem geçirdik. 2024'te inşallah bizler de hedef pazar araştırmalarını yapıyoruz. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil mutabakat hedefleri çerçevesinde fabrikalarımızın dönüşümlerini yapıyoruz. Eğer bu pazara daha yoğun girebilirsek ihracatımızı ciddi anlamda artırmayı amaçlıyoruz."

        - Battaniye tercihlerinde değişim

        Kandemir, battaniye kullanım tercihlerinin şehirleşmeyle birlikte değiştiğini, farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler geliştirdiklerini aktardı.

        Geçmişte evlerin sobayla ısıtılması nedeniyle battaniyenin daha temel bir ihtiyaç olduğunu, bugün ise insanların uyku battaniyesi, televizyon battaniyesi gibi daha hafif ve doğal ürünlerle üretilen ürünleri tercih ettiğini kaydeden Kandemir, Uşak'taki tesislerin değişen taleplere yanıt verebilir durumda olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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