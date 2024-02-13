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        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

        Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:55
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        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı
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        Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak, Bursa ve İzmir'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 313 gram sentetik uyuşturucu, 18 adet kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda, 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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