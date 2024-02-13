Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı
Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak, Bursa ve İzmir'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 313 gram sentetik uyuşturucu, 18 adet kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda, 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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