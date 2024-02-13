Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 313 gram sentetik uyuşturucu, 18 adet kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.