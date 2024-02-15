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        AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan oldu

        AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'ın İl Genel Meclisi üyeliği adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından göreve Altan Tufan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:57
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        AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan oldu
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        AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'ın İl Genel Meclisi üyeliği adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından göreve Altan Tufan getirildi.

        Görev değişikliğini AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, yaptığı açıklamayla duyurdu.

        Yaşar, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın tensipleriyle Merkez İlçe Başkanlığımıza atanan Altan Tufan kardeşimi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Önceki dönem Merkez ilçe Başkanımız Mehmet Bayar kardeşimize de hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Görevden ayrılan Mehmet Bayar ise yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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