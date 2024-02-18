Uşakspor - Karaman FK: 0-2
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede tutunması mucizelere kalan Uşakspor evinde Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın 45'inci dakikasında Karaman FK penaltı kazandı, atışı gole çeviren İbrahim Can durumu 1-0 yaptı. Konuk Karaman FK, 90'ıncı dakikada yine İbrahim Can'la golü buldu ve Uşak deplasmanında iki farkı kazandı. Uşakspor bu sonuçla 5 puanla sonuncu sırada kalırken, Karaman FK 35 puana yükseldi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede tutunması mucizelere kalan Uşakspor evinde Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın 45'inci dakikasında Karaman FK penaltı kazandı, atışı gole çeviren İbrahim Can durumu 1-0 yaptı. Konuk Karaman FK, 90'ıncı dakikada yine İbrahim Can'la golü buldu ve Uşak deplasmanında iki farkı kazandı. Uşakspor bu sonuçla 5 puanla sonuncu sırada kalırken, Karaman FK 35 puana yükseldi.
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