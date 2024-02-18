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        Uşakspor - Karaman FK: 0-2

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede tutunması mucizelere kalan Uşakspor evinde Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın 45'inci dakikasında Karaman FK penaltı kazandı, atışı gole çeviren İbrahim Can durumu 1-0 yaptı. Konuk Karaman FK, 90'ıncı dakikada yine İbrahim Can'la golü buldu ve Uşak deplasmanında iki farkı kazandı. Uşakspor bu sonuçla 5 puanla sonuncu sırada kalırken, Karaman FK 35 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:09
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        Uşakspor - Karaman FK: 0-2
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede tutunması mucizelere kalan Uşakspor evinde Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın 45'inci dakikasında Karaman FK penaltı kazandı, atışı gole çeviren İbrahim Can durumu 1-0 yaptı. Konuk Karaman FK, 90'ıncı dakikada yine İbrahim Can'la golü buldu ve Uşak deplasmanında iki farkı kazandı. Uşakspor bu sonuçla 5 puanla sonuncu sırada kalırken, Karaman FK 35 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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