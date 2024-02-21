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        Uşak'ta bir kişi apartmanın önünde ölü bulundu

        Uşak'ta bir kişi ikamet ettiği apartmanın önünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 01:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:12
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        Uşak'ta bir kişi apartmanın önünde ölü bulundu
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        Uşak'ta bir kişi ikamet ettiği apartmanın önünde ölü bulundu.

        Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki bir apartmanın önünde bulunan merdiven aralığında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki Bülent Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Keser'in cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Keser'in olayın meydana geldiği apartmanda oturduğu, olaydan yaklaşık 3 saat önce kahveye gitmek için evden çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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