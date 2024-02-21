Uşak'ta bir kişi apartmanın önünde ölü bulundu

Keser'in cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki bir apartmanın önünde bulunan merdiven aralığında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Uşak'ta bir kişi ikamet ettiği apartmanın önünde ölü bulundu.

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