Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:20 facebook

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