Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
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