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        Uşakspor, Isparta'da terleyecek

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor yarın 27'nci hafta maçında deplasmanda Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Volkan Okur görev alacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada Belediye Derincespor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 20 maçta 19 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:18
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        Uşakspor, Isparta'da terleyecek
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor yarın 27'nci hafta maçında deplasmanda Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Volkan Okur görev alacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada Belediye Derincespor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 20 maçta 19 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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