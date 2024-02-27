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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:16
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen M.A. (35) yönetimindeki 34 EDK 376 plakalı otomobil, Çarıkköy Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi N.A. (28), çocukları H.A. (4) ve O.A.A. (1) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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