Uşakspor - Arnavutköy Belediyespor: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor evinde düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 3'üncü dakikada Ömer Faruk Ermeç ve 62'nci dakikada Caner Hüseyin Bağ attı. Uşakspor'da Yusuf, 72'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla üst üste 9'uncu yenilgisini alıp, galibiyet özlemi 22 haftaya yükselen Uşakspor 5 puanda kalırken, Arnavutköy ekibi 24 puana ulaştı.

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