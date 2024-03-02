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        Uşakspor - Arnavutköy Belediyespor: 0-2

        STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Ömer Şivka, Kerem İlitangil, Ahmet BingölUŞAKSPOR: Mehmet Akif Önal - Bayram Enes An, Yusuf Cebeci, Oğulcan İnanç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:31
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        Uşakspor - Arnavutköy Belediyespor: 0-2
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        STAT: Uşak 1 Eylül

        HAKEMLER: Ömer Şivka, Kerem İlitangil, Ahmet Bingöl

        UŞAKSPOR: Mehmet Akif Önal - Bayram Enes An, Yusuf Cebeci, Oğulcan İnanç (Dk. 35 Kerem Sercan Kara), Efe Çetin (Dk. 46 Alperen Kahraman), Berkay Akgül (Dk. 69 Tan Yavru), Halil Can Cemali, Soner Besen, Batuhan Berkay Fındık (Dk. 46 Halil Ertürk), Emre Can Geçgel (Dk. 35 Necati Gökhan Karpuz), Koray Tekin Bulman

        ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Oğuz Çalışkan - Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 88 Kerem Kılıç), İrfan Akgün (Dk. 81 Aykut Kutay Kurt), Oğuz Kocabal, Atalay Yıldırım (Dk. 73 Polat Yaldır), İsmail Hakkı Doğan, Sirac Susancak, Emre Keskin, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 81 Onat Kutay)

        KIRMIZI KART: Dk. 72 Yusuf Cebeci (Uşakspor)

        GOLLER: Dk. 3 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 62 Caner Hüseyin Bağ (Arnavutköy Belediyespor)

        SARI KARTLAR: İsmail Hakkı Doğan (Arnavutköy Belediyespor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor evinde düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 3'üncü dakikada Ömer Faruk Ermeç ve 62'nci dakikada Caner Hüseyin Bağ attı. Uşakspor'da Yusuf, 72'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla üst üste 9'uncu yenilgisini alıp, galibiyet özlemi 22 haftaya yükselen Uşakspor 5 puanda kalırken, Arnavutköy ekibi 24 puana ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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