Uşak'ta ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
Uşak'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.
Uşak'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.
C.A. (60), Kayaağıl köyü yakınlarındaki bahçesinde çalıştığı sırada iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince ayakları çapa makinesinden kurtarılan C.A., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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