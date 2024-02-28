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        Uşak'ta ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:32
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        Uşak'ta ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
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        Uşak'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

        C.A. (60), Kayaağıl köyü yakınlarındaki bahçesinde çalıştığı sırada iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

        İhbar üzerine bölgeye yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince ayakları çapa makinesinden kurtarılan C.A., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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