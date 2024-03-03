Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve A.Y. tutuklandı, S.E.Y. ve Y.K. serbest bırakıldı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Mustafa Mert Yıldırım (22) ile B.A, A.Y, Y.K. ve S.E.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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