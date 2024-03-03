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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Uşak'ta kavga sırasında bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:30
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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Uşak'ta kavga sırasında bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Mustafa Mert Yıldırım (22) ile B.A, A.Y, Y.K. ve S.E.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Yıldırım'ı darbedip bıçakla yaralayan B.A, A.Y, Y.K. ve S.E.Y, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve A.Y. tutuklandı, S.E.Y. ve Y.K. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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